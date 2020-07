La okupa que vive en su casa le denuncia por atentar contra su imagen y honor

La okupa alegaba que había sido engañada con un contrato de alquiler falso y se negaba a salir del inmueble. Lourdes denunció la okupación pero lamenta que tres años después el Juzgado no haya avanzado nada. "Me dicen que tienen que hacer comprobaciones y no avanzamos", lamenta.

En todo este tiempo ha tratado por todos los medios de recuperar su casa pero le ha sido imposible. Relató su historia en las redes sociales y la okupa la denunció por un delito contra su honor. Compartió una imagen de la okupa y esta le denunció por un delito contra su imagen y se manifestó frente a su vivienda y la okupa la denunció por intimidación y opresión social.

Actualmente Lourdes tiene tres querellas de su okupa y no entiende cómo estas avanzan mientras que la suya por recuperar la propiedad no lo hace.

Asegura que en el contrato de alquiler que presenta la okupa ni si quiera aparecen sus datos como propietaria del piso y no entiende que el Juzgado aún así, alegue que tiene que hacer tantas comprobaciones.

