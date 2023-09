Alberto Núñez Feijóo: "Si Puigdemont quiere habrá elecciones anticipadas"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita el plató de Espejo Público por primera vez después de las elecciones generales del 23J. Recordaba Susanna Griso que la última vez que le entrevistó salió del plató con lumbago. "Ese lumbago sirvió para algo", bromeaba. A lo que Feijóo señalaba que estaba más tranquilo porque veía que habían cambiado las sillas.

En pleno debate de las lenguas territoriales cree que es un asunto que estaba ya introducido en el Senado y bien orientado "y de repente y sin poder discutirlo parece ser que nos van a imponer por lectura única algo tan elemental como es dejar de utilizar el idioma en el que nos entendemos todos y ponernos un pinganillo para entendernos a través de traductores".

Sobre las críticas de su propio partido por hablar demasiado en gallego, señala: "Yo no soy más gallego por hablar gallego con alguien que no me entiende". Para el líder del PP no hay lugar a debate y esto se impone por un pleno. "¿Es que no hemos cuidado en 47 años de democracia las lenguas españolas?". Se pregunta además si esa libertad lingüística se va a poder usar en los colegios y se podrán usar las dos lenguas indistintamente.

La postura del PP ante las condiciones de Puigdemont para apoyar Gobierno

Para Feijóo "o aceptamos las condiciones ilegales de Puigdemont o habrá repetición electoral". El PP propone que si el 94% de los votantes han votado a partidos no nacionalistas y solo el 6% a nacionalistas parece razonable que decida ese 94%. El PP ofrece 6 pactos al PSOE, uno de ellos territorial en el que cree que puede haber una reorientación del Senado como cámara territorial. "Dejar al Senado no como una cámara de segunda lectura, sino como una territorial pero todo lo que hagamos tiene que estar de acuerdo con la igualdad y el bienestar de los españoles".

Destaca que se trata de una propuesta ilegal. "Puigdemont dice cuáles son las condiciones para obtener el voto en la investidura", afirma. Le hemos dicho que si quiere hablar de una amnistía legal o referéndum de independencia ilegal nos podemos ahorrar la reunión con los parlamentarios.

Hace unos meses Sánchez dijo que no había cabida para la amnistía ni lo llevaba en su programa electoral, por lo que Feijóo se pregunta por qué Sánchez nos engaña de una forma continuada. "Los independentistas pretenden devolver el 155 imponiéndolo. ¿Vamos a vivir por un Gobierno titulado por un partido independentista o dos que no tiene ni el 5% de los votos?, cuestiona.

"Hemos ganado las elecciones y el PSOE ni si quiera ha aceptado el resultado"

Asegura que después de ganar las elecciones prefiere quedarse en la oposición "que ser un presidente intervenido por el independentismo". "Me he presentado, hemos ganado las elecciones y el PSOE ni siquiera ha aceptado el resultado electoral", apunta. Destaca que cuando él se ha presentado una vez a las elecciones ha sacado más diputados que Sánchez que se presentó 5 veces. "La máxima representación de Sánchez han sido han sido 123 escaños, ahora tiene 121".

¿Qué hará Feijóo si falla su investidura?

Si Feijóo falla en su investidura y Pedro Sánchez no consigue un acuerdo con Juns el líder del PP cree que estaremos ante una encrucijada. Reconoce que "si Puigdemont quiere habrá elecciones anticipadas. Si no le parece suficiente la amnistía o 20.000 millones más al año a Cataluña. Se olvidan que el sistema de financiación actual lo pactó Zapatero con el tripartido catalán", matiza.