Feijóo propone al PSOE "buscar un encaje del problema territorial de Cataluña" sin la amnistía que pide Puigdemont

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, propone buscar "un encaje del problema territorial de Cataluña" con un pacto de estado junto al PSOE. Además, pretender mantener de nuevo un contacto con los socialistas. Les pide que no pacte la amnistía que solicita Carles Puigdemont.

Feijóo ha dicho desde Canarias, donde ha mantenido una reunión con el líder de Coalición Canaria y presidente de las islas, Fernando Clavijo, que es consciente de que deben "dar una propuesta y buscar un encaje del problema territorial de Cataluña", a la vez que mantiene que será con un pacto de estado o "no será".

"Espero y deseo que en la última vuelta antes de la investidura podamos mantener otra vez un contacto con el PSOE"

"Se hará de acuerdo con la ley o no se hará, se hará en el encaje constitucional o no se hará. Por consiguiente, un llamamiento a recapacitar y volver a los grandes pactos, que los hicimos en la transición, en la Constitución, en los pactos de la Moncloa", ha comunicado Núñez Feijóo. Y es que, a pesar de la negativa de Sánchez, el líder de los populares no deja de insistir a los socialistas que acepten la "tercera vía" que les propone: ni pacto con el independentismo, ni repetición electoral, sino lo que sería una "legislatura a la alemana" con un gobierno del PP que inicie pactos de estado y que, dos años después, convoque elecciones. "Espero y deseo que en la última vuelta antes de la investidura podamos mantener otra vez un contacto con el PSOE para intentar que entre todos le busquemos soluciones a los problemas de España y no nos metamos en más problemas", mantiene Feijóo.

"Inaceptable"

Alberto Núñez Feijóo insiste en reclamar que en política no todo vale: "En política no vale todo. No se puede aceptar todo para ser presidente del Gobierno de España. No se puede aceptar la quiebra del Estado". Además, recalca que es "inaceptable" dar el sí a una amnistía antes de la investidura y "un referéndum de independencia", y que es "ilegal", de la misma manera que es "inaceptable financiar el independentismo en España".

La suma de PP, PSOE y de Vox supondría un "acuerdo histórico" de 280 diputados, ha explicado Feijóo mientras que ha lamentado que el PSOE no quiera alcanzar acuerdos con su partido. Para el líder de los populares es inaceptable que "una persona buscada por la Justicia decida el futuro" de España.

Entre tanto, solicita evitar un "grandísimo conflicto que deteriore la imagen de España", anule las sentencias del Tribunal Supremo y conlleve un choque con la justicia.