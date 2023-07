Susanna Griso, tras el ataque de lumbalgia de Feijóo durante su entrevista en Espejo Público: "Igual habrá que cambiar el mobiliario"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha visto obligado a hacer un parón en la campaña electoral de las elecciones generales del 23J. El aspirante a ser el nuevo presidente del Gobierno comunicaba que había sufrido un ataque de lumbago que le ha obligado a tomar medicación para sobrellevar el dolor. El tirón de espalda le sobrevino el pasado martes en el plató de Espejo Público.

Tras media hora de entrevista Susanna Griso se levantaba de la silla para estrecharle la mano al candidato popular. En ese momento Feijóo se ponía en pie, sin advertir ninguna mueca de dolor en su rostro, y posteriormente volvía a sentarse en la silla. El propio Feijóo explicaba que el malestar de espalda llegaba después de 3 semanas sin practicar ningún tipo de deporte. "Lo pasé francamente mal y estoy con medicación", explicaba Feijóo sobre su problema de espalda.

Tras comentar este episodio Susanna Griso ha señalado que la "culpable" del tirón de espalda de Feijóo era una de las butacas amarillas que se usan para las entrevistas del programa. "Esa es la butaca amarilla, igual habrá que cambiar el mobiliario", apuntaba.

Feijóo se legitima como un candidato que "lleva 30 años gestionando las cosas públicas"

En su entrevista con Susanna Griso Alberto Núñez Feijoo se legitimó como un candidato solvente para ocupar la Moncloa. Señalaba que "la trazabilidad" del candidato es importante para llegar a la Moncloa. "Yo llevo 30 años haciendo una gestión de las cosas públicas, antes de cumplirlos ya tenía un alto cargo en Galicia", mantiene. Destacaba que en su trayectoria ha gestionado la sanidad, el servicio de correos, los departamentos autonómicos y lleva 14 años gestionando Galicia. "He intentado siempre hacer las cosas bien", mantiene.

Apunta el líder del PP que en sus propósitos ha intentado unir a la sociedad y que los gallegos no se dividan y "sigan sintiéndose profundamente españoles". Considera que para ostentar la presidencia se necesita también experiencia: "En mi opinión mas que la que tiene el actual presidente".

El líder del PP, convencido de que podrá gobernar

Feijóo se mostró convencido de que podrá gobernar en su entrevista con Susanna. "Todo parece indicar que sacaremos mas escaños que el PSOE. El otro candidato dice que ganará pero no se compromete a dejar gobernar si pierde las elecciones. La cuestión es si dejará gobernar al que gane, que ya anticipo que no". Para el del PP el único cambio político que puede llevarse a cabo se hará "con una única papeleta que es la del PP".

"Yo he planteado al PSOE antes de las elecciones autonómicas que gobernase la lista mas votada y la respuesta fue 'no'. No me responsabilice usted porque en Extremadura que empatamos a escaños no hemos cumplido compromiso que no ha firmado". "Ayer escuchamos a Sánchez decir que por supuesto pactará con Bildu y ERC, y yo digo por supuesto que no". "No concibo pactar con partidos cuyo objetivo es irse de España", añadía.