"En 10 años hemos discutido una sola vez": el secreto de un matrimonio exitoso

Su historia comenzó el 6 de enero de 2014, cuando un amigo en común los presentó. Ambos venían de matrimonios fallidos y tenían hijos de relaciones anteriores. Desde el primer momento, "saltaron chispas", y decidieron darse una oportunidad pese a la distancia: Elena vivía en Portugal y Luis en Sevilla.

El verdadero giro llegó seis meses después, cuando Luis propuso un modelo de relación poco convencional: vivir separados. Al principio, Elena lo interpretó como desinterés, pero decidió probar. Hoy, no se arrepiente.

“Hemos construido una relación basada en el respeto y la confianza”

La clave está en mantener espacios individuales. Cada uno tiene su casa, donde pasan tiempo con sus hijos sin interferencias. Los fines de semana suelen pasarlos juntos, cuando no tienen a sus hijos en casa, y en cuanto a las vacaciones, las organizan alternando entre tiempo juntos y con sus respectivas familias. Esto les da la oportunidad de echarse de menos y mantener la chispa viva, explica Elena.

Luis, por su parte, valora tener momentos exclusivos con sus hijos. “Ese tiempo es algo que no cambiaría por nada", asegura. Mientras tanto, Elena, que todavía vive con sus hijos, encuentra satisfacción en criarlos de manera independiente.

En un mundo donde el 15% de los matrimonios termina en divorcio, Elena y Luis apuestan por un modelo diferente que parece funcionar. "No discutimos porque no tenemos motivos. La convivencia no es para todos, y este estilo nos ha permitido ser felices", concluyen.

