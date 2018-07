En tierra hostil visita el principal vivero yihadista a las puertas de Europa

"Yo la yihad primero la hago aquí, en Ceuta". Esta es la respuesta que se encontró Jalis de la Serna cuando buscaba en Ceuta, más concretamente en el barrio del Príncipe, a gente que le pudiera hablar del terrorismo yihadista. "Siria la tenemos en el Príncipe". El equipo de En tierra hostil se encuentra con jóvenes que buscan el paraíso y que reúnen todas las características para formar parte de las filas del estado islámico.

"A la gente le meten la idea de marcharse a Siria en la cabeza. ¿Cuál es mi punto débil, el paro?, pues me ofrecen dinero y punto", aseguran al equipo de En tierra hostil vecinos del popular barrio ceutí del Príncipe. Hay tensión, miedo y sobre todo desesperación entre la población. "Estamos hartos. Hay padres a los que no se le ha marchado un hijo, se le han ido dos. Esto es una bola que, por el momento no se mueve, pero habrá un momento que empezará a rodar y ¿qué arrastrará a su paso?".