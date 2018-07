Alejandor Cao de Benós: "Me siento absolutamente norcoreano"

COREA DEL NORTE

El español Alejandro Cao de Benós es toda una celebridad en Corea del Norte. "La gente me quiere y tengo muchos admiradores". Nuestro guía por Corea del Norte asegura sentirse plenamente identificado con el país. "Me siento absolutamente norcoreano por los valores de unidad, de lucha y de creencia en una sociedad comunista. Es lo que me llena. La confianza de nuestro Gobierno, de nuestro Mariscal Kim Jong In para representar a la República en tantos sectores es lo que más vale del mundo. Me considero un soldado más", afirma. Desde hace 12 años, Alejandro Cao de Benós es un altavoz más de la propaganda norcoreana y asegura no cobrar ni un euro del gobierno.