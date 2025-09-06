Ester Expósito revela sus costumbres en pareja en un divertido juego televisivo

Durante su visita a El Hormiguero, Ester Expósito se enfrentó al juego “¿Romántico o grimoso?” de Trancas y Barrancas, donde confesó: “El día que lleve a una pareja ahí, es el definitivo”.

La actriz valoró gestos como llevar a tu cita a las fiestas del pueblo o componer una canción con IA, y compartió su visión sobre el amor en clave de humor junto a Pablo Motos.