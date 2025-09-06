Antena 3 LogoAntena3
Joaquín le planta cara a Don Pedro tras desenmascararlo y descubrir todas sus mentiras: "Es usted un miserable"

Sueños de libertad

Joaquín se enfrenta al pasado familiar con una acusación que lo cambia todo

El protagonista de Sueños de libertad descubre las mentiras de Don Pedro y decide plantarle cara en una escena cargada de tensión y revelaciones.

Joaquín, tras conocer la verdad por Digna, acusa a Don Pedro de boicotearle como director y chantajear a su madre. “Es usted un miserable”, le espeta sin titubeos.

En Sueños de libertad, Don Pedro se niega a ceder y humilla a Joaquín, asegurando que será Tasio quien dirija la empresa. Ya no tiene nada que perder.

