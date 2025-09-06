Publicidad
Sueños de libertad
Joaquín se enfrenta al pasado familiar con una acusación que lo cambia todo
El protagonista de Sueños de libertad descubre las mentiras de Don Pedro y decide plantarle cara en una escena cargada de tensión y revelaciones.
Joaquín, tras conocer la verdad por Digna, acusa a Don Pedro de boicotearle como director y chantajear a su madre. “Es usted un miserable”, le espeta sin titubeos.
En Sueños de libertad, Don Pedro se niega a ceder y humilla a Joaquín, asegurando que será Tasio quien dirija la empresa. Ya no tiene nada que perder.