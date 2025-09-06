Joaquín y Susana conquistan la noche con humor y complicidad

Joaquín Sánchez define Emparejados como “un programa divertido, donde te lo pasas bien y el público participa”. Susana Saborido añade que “te tiene entretenido desde el principio al final”.

Ambos destacan que Emparejados es ideal para ver en familia. “Nada más que vernos cómo escupimos todo lo que comemos”, bromea Susana, invitando a no perderse el estreno con Bertín y Alejandra Osborne.