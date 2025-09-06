Genoveva Casanova cierra etapa y deja su piso en el centro de Madrid

Genoveva Casanova ha comenzado la mudanza de su vivienda en pleno centro de Madrid, un piso de más de 200 metros cuadrados junto al Retiro.

La protagonista de Y ahora Sonsoles deja atrás un inmueble valorado en más de 3.000 euros mensuales, financiado por su expareja y padre de sus hijos, Cayetano Martínez de Irujo.