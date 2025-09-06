La dura realidad de Sabrina: endeudada por necesidad y sin margen para vivir

Sabrina, madre de dos hijos, confiesa que vive a plazos y ha acumulado más de 40.000 euros en créditos. “Cobro 1.200 euros al mes y he llegado a pagar esa cantidad por los plazos”, asegura.

Su testimonio en Y ahora Sonsoles refleja una situación cada vez más común: seis de cada diez españoles financian sus compras y luego enfrentan graves problemas económicos.