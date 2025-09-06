Antena 3 LogoAntena3
La dura realidad de Sabrina: endeudada por necesidad y sin margen para vivir

La protagonista de Y ahora Sonsoles revela cómo los créditos se han convertido en su única vía para afrontar los gastos, con una deuda que supera los 40.000 euros.

Sara Sanz Navarro
Sabrina, madre de dos hijos, confiesa que vive a plazos y ha acumulado más de 40.000 euros en créditos. “Cobro 1.200 euros al mes y he llegado a pagar esa cantidad por los plazos”, asegura.

Su testimonio en Y ahora Sonsoles refleja una situación cada vez más común: seis de cada diez españoles financian sus compras y luego enfrentan graves problemas económicos.

