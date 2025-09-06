Mika se presenta como coach con una filosofía que conecta con el público

Mika se estrena como coach en La Voz tras su paso como asesor de Pablo López. “Componer para cantar” es su manera de vivir la música, según confesó en un divertido Ping Pong.

El cantante apuesta por los hits bailables y el directo, y se define como alguien “de planear para improvisar”. Además, reveló que Pablo López es su colaboración soñada.