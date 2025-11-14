Antena 3 LogoAntena3
Tiramisú al plato: un postre delicioso con el que conquistarás a tus comensales

Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Receta rápida de tiramisú al plato de Arguiñano para triunfar en celebraciones

Karlos Arguiñano comparte cómo preparar un tiramisú al plato fácil y veloz, perfecto para coronar cualquier comida. Propuesta irresistible para los más golosos, con pasos sencillos para seguir al detalle.

Patri Bea


En esta ocasión, el cocinero muestra una versión al plato que se prepara en pocos minutos y luce como un postre de celebración. Explica el proceso paso a paso para lograr una textura cremosa y un acabado apetecible.

La receta está pensada para los más golosos y funciona como broche de oro en comidas especiales. Con instrucciones claras y ritmo ágil, cualquiera puede seguirla y sorprender a sus invitados con un tiramisú casero irresistible.

