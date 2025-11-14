Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano
Receta rápida de tiramisú al plato de Arguiñano para triunfar en celebraciones
Karlos Arguiñano comparte cómo preparar un tiramisú al plato fácil y veloz, perfecto para coronar cualquier comida. Propuesta irresistible para los más golosos, con pasos sencillos para seguir al detalle.
En esta ocasión, el cocinero muestra una versión al plato que se prepara en pocos minutos y luce como un postre de celebración. Explica el proceso paso a paso para lograr una textura cremosa y un acabado apetecible.
La receta está pensada para los más golosos y funciona como broche de oro en comidas especiales. Con instrucciones claras y ritmo ágil, cualquiera puede seguirla y sorprender a sus invitados con un tiramisú casero irresistible.