La polémica de Juan del Val: critica "las calitas apartadas" y a "los culturistas viejos"

El polémico Juan del Val ha hecho honor a su fama durante la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero 3.0'. De hecho, Pablo Motos le ha dado pie para hacer uno de sus hobbies preferidos: provocar. "He visto algunas cosas del verano que me han llamado poderosamente la atención y que no puedo soportar", ha empezado diciendo el colaborador.

En primer lugar, ha puesto su foco en "las calitas apartadas". "Seis kilómetros andando por pedruscos y llegas y hay 600.000 personas", ha ironizado. Nuria Roca ha contraatacado: "Porque este año había mucha gente en todas partes".

Juan del Val también ha criticado a quienes toman el sol afirmando que también toman "un poquito de vitamina D". Y ha apuntado directamente a Nuria: "¡Si hasta lo has escrito en Instagram!".

Por último, el polémico colaborador ha cargado contra "los culturistas viejos". "Es como si el abuelo de Heidi se quita la camisa y aparece Mario Casas", ha bromeado.

