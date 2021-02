Pablo Motos habla de la COVID-19 sin filtro y homenajea al equipo de 'El Hormiguero 3.0'

Pablo Motos tiene la sensación de que se habla mucho del coronavirus, pero muy poco de la parte mental de la enfermedad. Por eso, ha querido tratar el tema en 'El Hormiguero 3.0'.

"Acabo de pasar por una enfermedad por la que se mueren cientos de personas todos los días y es una ruleta rusa", explicaba Motos antes de confesar que había pasado "miedo". Y no solo por él, también por si podía haber contagiado a su mujer.

"Benditos PCR"

"Me he sentido muy querido, vuestro afecto y el de la gente que me conoce me ha llegado de la mano me ha sujetado cuando estaba más frágil y no lo olvidaré en la vida", aseguraba un emocionado Motos antes de dar paso a la entrevista de Manuela Velasco.

Además, ha querido homenajear a todo el equipo: "Una mezcla de gente rara, que al mezclarse con otra gente rara, puede volar".

¡Un aplauso para todos ellos!

Antes de estas sinceras palabras, Pablo Motos ha hablado con Nuria Roca y le ha agradecido que aceptara el reto de ponerse al frente del programa durante su ausencia. ¡Vuelve a verlo!