Karlos Arguiñano da con la “mezcla perfecta”: tallarines Alfredo con pollo

Aunque en esta ocasión los tallarines Alfredo llevan pollo, puedes adaptar la receta a tus gustos y sustituirlo por verduras, pescado o incluso marisco. Elijas la opción que elijas, tendrás un plato delicioso, sencillo y muy fácil de preparar.

La salsa solo requiere de cuatro sencillos ingredientes, pero el resultado es espectacular y es la clave del éxito de esta receta.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas