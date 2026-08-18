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Para 4 personas
Karlos Arguiñano da con la “mezcla perfecta”: tallarines Alfredo con pollo
Karlos Arguiñano nos propone unos tallarines Alfredo con pollo muy fáciles de preparar y llenos de sabor. Una combinación irresistible para toda la familia.
Aunque en esta ocasión los tallarines Alfredo llevan pollo, puedes adaptar la receta a tus gustos y sustituirlo por verduras, pescado o incluso marisco. Elijas la opción que elijas, tendrás un plato delicioso, sencillo y muy fácil de preparar.
La salsa solo requiere de cuatro sencillos ingredientes, pero el resultado es espectacular y es la clave del éxito de esta receta.
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