Miguel y Claudia cruzan por fin la línea que cambia su relación en Sueños de libertad: llega su primer beso

Tras darse una segunda oportunidad en el amor, Miguel visita a Claudia para comprobar su estado. El doctor le pide que se desabroche la bata para examinar sus pulmones y ambos se muestran nerviosos. Durante la revisión, Miguel nota que el corazón de la joven late deprisa y la tensión entre ellos resulta cada vez más evidente.

Claudia no oculta sus ganas de acercarse y Miguel finalmente se arma de valor para besarla. Preocupada por su neumonía, ella le advierte del riesgo de contagiarlo, pero él consigue tranquilizarla. Entonces es Claudia quien le devuelve el beso, protagonizando así el primer beso de la pareja en Sueños de libertad.

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