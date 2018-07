Willem Dafoe, Carmen Maura, Alberto Chicote, Luis Merlo, Carlos Hipólito, Susi Díaz y Ángel León visitarán El Hormiguero 3.0

-El lunes, 30 de septiembre, una nueva estrella internacional se pasea por el plató de “El Hormiguero”: el actor estadounidense WILLEM DAFOE, recordado por sus papeles en películas como Platoon, La última tentación de Cristo, Nacido el 4 de julio o Spiderman. Sin embargo, en esta ocasión, el dos veces nominado al Oscar no viene a presentarnos una película, sino un videojuego. Willem Dafoe es –junto con la actriz Ellen Page- uno de los protagonistas de Beyond: Two Souls, la gran apuesta de Play Station 3 para este otoño y que ha sido rodado casi como una producción cinematográfica, valiéndose de la técnica de captura de movimiento.

-El martes, 1 de octubre, recibimos a dos grandes actores: LUIS MERLO y CARLOS HIPÓLITO, los protagonistas de “El crédito”, la nueva comedia de Jordi Galcerán (autor, entre otras, de obras como El método Grönholm, Fuga o Burundanga) y que se puede ver en el Teatro Maravillas de Madrid desde el 27 de septiembre. En “El crédito” un director de una sucursal bancaria (Carlos Hipólito) verá cómo su vida se complica después de negarle un préstamo a un cliente (Luis Merlo), que estará dispuesto a jugar todas sus cartas para conseguir su objetivo.

-El miércoles, 2 de octubre, tendremos con nosotros a los tres miembros del jurado de “Top Chef”, el nuevo talent show de Antena 3 que se estrena precisamente esa noche después de “El Hormiguero 3.0”. ALBERTO CHICOTE, SUSI DÍAZ y ÁNGEL LEÓN nos avanzarán algunas de las claves de este programa -contrastado ya como un éxito internacional- y que buscará al mejor chef entre 15 grandes profesionales de restauración en España, que han superado un casting donde se presentaron más de mil candidatos.

-Y el jueves, 3 de octubre, estará con nosotros la actriz CARMEN MAURA como invitada. La intérprete, protagonista de Las brujas de Zugarramurdi, acaba de recoger el Premio Donostia que entrega el Festival de Cine de San Sebastián en reconocimiento a toda su carrera.