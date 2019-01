Petancas y Barrancas descubren hasta qué punto han vivido intensamente Carmen Maura, Clara Lago y Alexandra Jiménez: "¿Te has enrollado con alguien de tu trabajo?"

CON PETANCAS Y BARRANCAS

Petancas asegura que se siente identificado con el argumento de la nueva película de nuestra invitadas de esta noche, Carmen Maura, Clara Lago y Alexandra Jiménez. Las bromas de nuestra Hormiga ha hechor reír a todos en 'El Hormiguero 3.0'. Petancas y Barrancas quieren saber hasta qué punto han vivido intensamente las actrices su vida con la sección 'Lo has hecho o no lo has hecho'.