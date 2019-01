Miguel Ángel Revilla en 'El Hormigero 3.0'

Pablo Motos ha pedido a todos sus seguidores de Instagram que dejen preguntas para Miguel Ángel Revilla. El tema sobre Vox es una de las preguntas que más se repite entre las recibidas y Revilla responde "con gran respeto al votante, lo primero". A Revilla lo que más le ha dolido es la poca gente que ha votado en Andalucía, "ha fallado la democracia". "No tengo miedo a Vox, a la democracia no le tengo miedo", sentencia. Revilla confiesa que no pactaría con Vox e insiste "pero le tengo respeto".