La llamada de José Sacristán a la sociedad: "No somos mucho mejores que la clase política"

Pablo Motos ha querido preguntar a José Sacristán por la actualidad política, que gira en torno a las próximas elecciones en Madrid. El actor ha querido hacer un llamamiento que ha sido también una crítica hacia la sociedad: "Creo que no somos mucho mejores que la clase política que nos representa".

En su opinión, los políticos son "consecuencia de nuestras voluntades" y reflejo de lo que se vota. Por eso, ha pedido ser un poco más "selectos".

José Sacristán ha reconocido que es "de izquierdas" pero que no le gusta la que hay actualmente por su "defenestración de la Transición" y la "impaciencia de los nuevos aprendices". Sobre la derecha, ha preferido no hablar porque sabe "que no tiene votantes, tiene feligreses".

Y así como ha hecho un alegato a favor de la vacunación, también lo ha hecho para ejercer el derecho al voto el próximo 4 de mayo: "No ir a votar es de imbéciles".

De la misma forma, antes ha criticado a quienes no creen en la vacuna frente al coronavirus: "Los tontos negacionistas matan".