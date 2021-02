Jordi Évole se rinde ante Ibai Llanos: "Un comunicador acojonante"

Después de hablar largo y tendido sobre el próximo programa de 'Lo de Évole' en el que el presentador entrevistará con José María Aznar, Pablo Motos ha desvelado que también tiene otra con Ibai Llanos.

El presentador de La Sexta se ha declarado fan del yutuber y lo es por su hijo de 14 años: "Me ha hecho mucha ilusión hacerla".

"También tenía un punto de celos, mi hijo ha pasado de estar muchas horas conmigo a que ahora, ya es una etapa más pasada, y el que me sustituye, de alguna manera, es Ibai", confesaba Évole.

El invitado le ha dedicado unas bonitas palabras a Ibai Llanos y ha abordado el tema de los impuestos en España: "No me importa que el 50% vaya a impuestos porque con el otro 50... es que me sobra".

Pablo Motos ha aprovechado el momento para recordar la visita de The Grefg a 'El Hormiguero 3.0'.