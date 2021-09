¿Cómo va a celebrar Óscar Casas su cumpleaños? ¡Lo revela en 'El Hormiguero 3.0'!

Blanca Suárez y Óscar Casas han sido los invitados en ‘El Hormiguero 3.0’ de esta noche. Los actores de éxito han acudido para presentar la serie ‘Jaguar’ que se estrenará muy pronto en Netflix.

El hermano de Mario Casas ha revelado un importante dato en su presentación que no puede pasar desapercibido... ¡Está de cumpleaños! Óscar cumplió 23 años el día anterior a la emisión del programa: "Hoy me he levantado maduro", ha confesado entre risas a Pablo Motos.

Pero, ¿cómo va a celebrar este día tan especial el actor que está arrasando en el panorama español? ¡Así lo ha confesado en 'El Hormiguero 3.0'!