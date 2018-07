Charles Duke:"Llevamos jamón serrano a la Luna"

Charles Duke se ha divertido en El Hormiguero, el astronauta nos confiesa que consiguió que el vehículo fuese a 17 kilómetros por hora en la Luna y la sensación es que vas a salir volando del automóvil. Pablo Motos le ha preguntado por el ruido que hay en la Luna, y Charles Duke confiesa que al no haber atmósfera no hay ningún ruido, tu sientes todo lo que ocurre pero no lo oyes, el único ruido que tenían era el del traje espacial.

El astronauta del Apolo XVI no relata la experiencia de ponerse un traje en la Luna en El Hormiguero, donde tardaban cerca de tres horas en ponerse el traje espacial. Trancas y Barrancas han querido jugar con Charles Duke al Test supercomprometido del espacio.