Hoy, Alberto Núñez Feijóo analizará las claves de la actualidad política en El Hormiguero

El Hormiguero abre sus puertas a la política nacional con la visita de Alberto Núñez Feijóo. El líder de la oposición se sienta esta noche junto a Pablo Motos en un momento marcado por la intensa agenda legislativa y los movimientos estratégicos de las diferentes fuerzas políticas.

Durante la entrevista, el presidente de los populares compartirá su visión sobre los principales desafíos económicos y sociales que afronta el país, además de explicar las propuestas y alternativas que plantea su partido. Habrá espacio tanto para desgranar los asuntos más complejos de la actualidad parlamentaria como para ver el lado más humano y distendido del político.

Sobre él:

Alberto Núñez Feijóo cuenta con una dilatada y consolidada trayectoria en la gestión pública y la política española, habiendo gobernado con varias mayorías absolutas en Galicia antes de asumir la presidencia nacional del Partido Popular. Desde su llegada al liderazgo de la formación, se ha posicionado como el principal referente de la oposición, centrando su discurso en la gestión institucional y el análisis crítico de la coyuntura política y económica de España.