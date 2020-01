Alaska confiesa el verdadero problema de Mario Vaquerizo en 'Tu cara me suena'

Tras el repaso a las décadas de los años 20, 60 y 80, ‘Atrapa Un Millón’ ha dedicado su último especial a los años 50, la época dorada de Hollywood y del apogeo del rock n’ roll. Carlos Sobera se ha vestido para la ocasión con una chaqueta brillante y gafas de sol y las concursantes Lynda y Verónica (suegra y nuera de Barcelona) le han acompañado con un vestuario de la época, mientras han superado ocho preguntas relacionadas con aquella mágica década. That's All Right!