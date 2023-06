El susto de Jennifer Lawrence en un avión privado: "Creía que íbamos a morir"

Jennifer Lawrence y Andrew Barth Feldman han sido los invitados de este miércoles en 'El Hormiguero'. Los actores han acudido a presentar su nueva película y durante la entrevista de Pablo Motos ha querido saber algo más sobre una noticia que leyó dónde decía que la actriz casi acaba muriendo.

Jennifer confiesa que le cuesta un poco volar debido a un incidente y... no es para menos: "Fue aterrador y terrible, se paró un motor y tuvimos que hacer un aterrizaje de emergencia". La historia no acabó ahí, porque incluso cuando estaban haciendo el aterrizaje de emergencia todavía siguió la tragedia: "Se paró el otro motor". En esos momentos solo puedes tener un pensamiento en la cabeza y la protagonista lo tenía: "Creía que íbamos a morir pero al final no".

Ahora es normal que le tenga respeto a ir en avión: "La verdad que ahora me cuesta volar". Aunque Motos intenta animar a la actriz asegurando que "lo que no te mata te hace más fuerte", Jennifer Lawrence lo niega completamente: "Para nada, no me mató y soy mucho más débil porque tengo mucho miedo".

A pesar de este incidente la actriz ha desvelado cómo encontró la forma de desconectar de tanto viaje debido al estreno de su largometraje: "Cuando llego a casa es cuando por fin me relajo y quizás duerma". ¡Descubre la historia de Jennifer Lawrence al completo en el vídeo!