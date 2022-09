Sonsoles Ónega revela cómo se gestó su fichaje por Antena 3: "en faja" y gracias a "cinco palabras" de 'Brad Pitt'

Sonsoles Ónega ha visitado 'El Hormiguero 3.0' y lo ha hecho como gran fichaje de Antena 3. De hecho, Pablo Motos ha ido directo al gran tema al comenzar la entrevista: ha querido saber con todo detalle cómo se gestó esta operación y cómo tomó la decisión. "Estaba en faja", ha comenzado desvelando.

La periodista ha explicado que estaba en el camerino de Telecinco y, de repente, recibió una llamada. Era el 1 de julio. Era la secretaria del director general de Atresmedia. "Me quité la faja", ha bromeado.

Ahí se quedó la historia hasta que se produjo una reunión en un hotel de Madrid. Uno de los que ahora se ha convertido en uno de sus jefes, Carlos Fernández Alonso, le dijo palabras: "Tenemos un plan para ti". "En ese momento, veo a Brad Pitt y entonces me enamoro profundamente de esa propuesta", ha asegurado.

A partir de ahí, empiezan 48 horas para reflexionar. El 11 de julio tomo la decisión: "Con mucho dolor de corazón, comuniqué a mis jefes que me iba".

Dado que Sonsoles ha recalado en Antena 3 después de muchos años en una cadena de la competencia, Pablo Motos ha querido saber cómo fue el momento en el que abandonó su puesto de trabajo rumbo a una nueva aventura. "Casi es más duro que un divorcio", ha afirmado.

La invitada ha confesado que fue un momento muy duro para ella y que no fue nada fácil. "Fueron las 48 horas más angustiosas de mi vida", ésa ha sido la frase con la que la periodista ha definido cómo se sentía.

Lo que no ha podido contar son muchos detalles sobre cómo será su nuevo programa porque aún se está gestando. "No voy a hacer un programa de cocina, ni de fitness ni una cosa de niños", ha ido descartando. "Donde me encuentro cómoda es contando la vida", ha asegurado.

¿Quién es el político más simpático de España?

Además de hablar de su reciente fichaje por esta casa, también ha tenido tiempo para mojarse con un pequeño test que le ha preparado Pablo Motos. Ella trabajó de reportera en el Congreso de los Diputados y por ello, el presentador ha querido saber quién es el político más simpático y el que menos.

Sin pelos en la lengua, Sonsoles ha hablado sobre todo lo que le tocó vivir en aquel lugar. Desde una abdicación, hasta una crisis, pasando por el movimiento 15 M y la llegada de Podemos. "Veían coletas por todas partes", ha dicho en tono irónico sobre cómo irrumpió el partido de Pablo Iglesias en el panorama.

El lado supersticioso de Sonsoles Ónega

Pablo Motos también ha preguntado a Sonsoles por sus supersticiones. "Tengo un neceser con todos los amuletos", ha confesado la periodista, que ha detallado de cuáles se trata. Tiene desde castañas pilongas hasta un cuarzo y una cruz de madera.

Pero ha ido más allá: "Me he llegado a parar en una cuneta de una autopista para abrazarme a un árbol". Además, habla con su abuela, fallecida el año pasado. "Me anunció una muerte y se produjo", ha asegurado. Además, tiene una manía con los números pares.