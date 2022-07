Santiago Segura reconoce el mal trago al tener que buscar un sustituto a su amigo Antonio Resines

Santiago Segura ha visitado el plató de 'El Hormiguero 3.0' para presentar su nueva película. El actor ha contado las dificultades que pasó cuando cogió el coronavirus: "Me pilló la sexta ola que fue la más potente", señala. El actor cuenta que todo empezó con Resines, que en un primer momento iba a hacer de abuelo en 'Padre no hay más que uno 3', pero su ingreso hospitalario por Covid impidió finalmente su participación.

Segura cuenta que menos Loles León todos cogieron "el bicho" y que era la primera vez que lo había pasado tan mal logísticamente en una película: "Todo tiene sus fechas y era muy complicado".

"Respiré aliviado cuando Resines salió de la UCI"

Segura explica lo difícil que fue cambiar a Resines por otro actor: "Yo estaba inquieto por su salud, hablé con él en la UCI y me dijo que no pasaba nada, que le cambiáramos. Bromeando le dije algunos sustitutos y me dio su bendición el día antes de que le entubaran", asegura.

El actor asegura que respiró aliviado cuando su amigo se recuperó: "Estábamos todos cagados", confiesa Pablo Motos.

¡Revive este momento en el vídeo de arriba!