"Es una puñalada en el bicho": Anuel AA nos habla de su piercing más íntimo

El Hormiguero cierra su penúltima semana de la temporada por todo lo alto con la visita de uno de los artistas urbanos más escuchados del momento. Anuel AA se ha sentado junto a Pablo Motos para hablar de su próxima gira y hacer un repaso por su extensa carrera.

Pablo Motos no ha podido evitar preguntarle al artista por algo que escuchó en otra de sus entrevistas. Al parecer, el cantante es un amante de la joyería y una de sus piezas más valiosas las tiene en una zona que no es visible. ¡Anuel no se ha aguantado la risa al escuchar la pregunta!

El cantante ha asegurado que hacerse un piercing en sus zonas íntimas no le dolió. "Es un segundo. Una puñalada en el bicho", ha especificado entre risas el artista urbano. ¡Dale play al vídeo de arriba y escucha todo lo que nos ha contado sobre este tema!