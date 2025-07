"Te puedo pegar un puñetazo": Carmen Machi desvela cómo actúa cuando se enfada

Carmen Machi ha conquistado El Hormiguero con su simpatía y su gran sentido del humor. La actriz ha compartido anécdotas inolvidables y ha demostrado, una vez más, por qué es una de las grandes del cine y la televisión.

En este momento, Pablo Motos ha querido saber cómo suele reaccionar ella cuando se enfada. Según ha dicho, existe la posibilidad de que simplemente ignore a la persona que le hace daño, pero también es capaz de sacar su lado más violento y "pegar un puñetazo".

A la pregunta de si se considera rencorosa, Carmen ha dudado, pero tras escuchar la definición que ha dado el presentador, la intérprete ha concluido que no lo es. "No me gusta desear el mal a nadie, prefiero pensar: lo que te estás perdiendo...", ha dicho.