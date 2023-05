El profundo motivo por el que Leo Harlem no tiene un smartphone: "Tengo muchas horas para mí"

El invitado de esta noche en 'El Hormiguero' ha sido Leo Harlem. El humorista ha visitado el plató una vez más para presentar su última película y confesar algunos de sus secretos nunca antes contados.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado por el dispositivo móvil que sigue utilizando a día de hoy. "Hombre, ¿lo dudas?", le ha respondido el cómico al presentador cuando este le ha dicho que si sigue utilizando el Nokia antiguo.

La justificación que el invitado ha dado para no haberse pasado a la moda de los smartphones es que tiene mucho tiempo para él. Además, ha asegurado que no le gustaría entrar en grupos de WhatsApp porque "cuando dicen: esto es gratis; no me interesa".

A Pablo parecía no convencerle la explicación de Leo Harlem, sin embargo, cuando le ha dicho cuánto le dura la batería le ha dejado boquiabierto... ¡Hasta siete días! ¡Así ha sido este momentazo!

Sin embargo, después de esto, 'El Hormiguero' ha querido "cambiarle la vida" haciéndole un regalo tecnológico muy especial... ¿Le habrá convencido?