Pablo Motos sabía que los actores se habían reunido con el director de su película 'Competencia oficial' para reunir anécdotas de rodajes.

El presentador ha querido 'salsear' y les ha pedido que compartieran algunas de las más estrafalarias con un director o directora.

Penélope Cruz no ha querido revelar el nombre, pero ha confesado que le preguntaron si se comía la ropa cuando no le gustaba el vestuario: "Me dijo que había una actriz que lo había".

Por su parte, Antonio Banderas recuerda que un actor se hacía acompañar por un tipo que llevaba un botafumeiro que le echaba incienso mientras caminaba.

Por último, Oscar Martínez ha revelado que no tenía anécdotas tan estrafalarias como la de sus compañeros y ha indicado que si tuviera que trabajar con una directora como la que interpreta Penélope en su nueva película, renunciaría sin lugar a dudas.

