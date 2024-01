Las palabras de Saiko sobre los haters: "Me limito a vivir porque me va muy bien"

Esta noche El Hormiguero ha recibido la visita de Saiko, el artista se ha convertido en el segundo español con más escucha en Spotify. Un éxito que le ha llegado en tan solo un año y es que el artista ha reconocido que hace doce meses no tenía ni cuenta en el banco.

Pero como le ha preguntado Pablo Motos, cuando más éxito tienes más suben los haters, algo que al principio le afectaba en su vida porque no estaba acostumbrado: "Ya paso, ahora solo me limito a vivir porque me va muy bien", señala.

El artista ha reconocido que estas cosas hay que intentar que no te afecten. Las redes sociales tienen su parte buena y su parte mala, de hecho Saiko ha reconocido que tuvo que quitarse las redes un tiempo porque también se han metido mucho con su físico: "Yo ya no les hago caso, me limito a existir. Vivo mi vida y es que no puedo hacer más", confiesa.

El joven asegura que ahora vive las críticas de otra manera: "Como no lo puedo cambiar, lo único que puedo cambiar es cómo me afecta a mi". ¡Así lo ha contado en El Hormiguero!