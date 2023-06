"Es una oda al amor": Clara Galle explica el significado de su tatuaje

Cerramos la lista de invitados de esta semana con Clara Galle y Julio Peña. En su entrevista con Pablo Motos, hablaron sobre muchas curiosidades de la película y anécdotas en el rodaje. Aprovechando el estreno de su próxima película, 'A través de mi ventana', el presentador le preguntó a la actriz cuál era el significado del tatuaje que tiene en la nuca.

La pamplonesa tiene un tatuaje bastante curioso: 'Ares'. Eso es lo que pone en su nuca y, además, coincide con la altura en la que le llega el pelo. Pablo, al ver esto, le ha podido la curiosidad por saber qué significa: " Es porque fue mi primera película, es cumplir un sueño y también es como... una oda al amor".

Sin embargo, tienen que tener cuidado porque hay veces que los fans pueden hacer locuras y no solo copiar los tatuajes. "Alguna vez nos vienen y nos piden escribir alguna cosa y después de haberlo escrito...¡No me lo voy a tatuar!", explicaba Julio. Aunque no es Clara la que tiene un recuerdo para toda la vida, Julio ya tiene algo pensado en la cabeza: "Yo tengo pendiente un tatuaje de la peli, me lo ha diseñado ella" ¡Descúbrelo todo en el vídeo!

Además, Clara Galle, durante la entrevista, también ha revelado un secreto muy íntimo. La artista, antes de ser famosa, ha reconocido que era de las fans que escribía a actores y otras celebridades: "Les decía que estaban todo buenos". Ante esto, el presentador y Julio Peña, además de todo el plató, no han podido aguantar la risa.