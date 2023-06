Mario Vaquerizo en 'El Hormiguero': "Si me dieran un deseo, sería seguir estando con mi mujer"

Esta noche, hemos cerrado la semana en 'El Hormiguero' de una manera muy divertidas... ¡Con las Nancys Rubias! El grupo, liderado por Mario Vaquerizo, ha visitado el plató para hablarnos de su último disco que sale muy pronto. Ellos mismos han desvelado la clave de su éxito y han confesado cuáles son sus canciones favoritas que han recreado.

Las hormigas han traído una de sus secciones favoritas para conocer mucho más de cerca al grupo, un test de una conocida revista de los años 90 para saber mucho más la personalidad de Mario Vaquerizo, Marta, Juanpe y Miguel.

Si pudieran tener un súper poder, ¿Cuál sería? ¿Y si solo pudieran pedir un deseo? Aquí ha venido el momento más emotivo de la noche protagonizado por Mario Vaquerizo: "Vengo de celebrar mi aniversario con mi mujer, he estado tres días con ella y me he dado cuenta de que si me dieran solo un deseo sería seguir estando con Alaska, si ella quiere seguir estando conmigo", ha confesado.

¡Qué bonito! Mario asegura que lleva 20 años con Alaska y que el amor es una montaña risa: "La gente dice que después de 24 años todo se acaba, y no es así, hay que resetearse", ha dicho.

