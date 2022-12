Miguel Bernardeau habla de su madre, Ana Duato: "Al principio no quería que fuera actor"

Aitana y Miguel Bernardeau han presentado en 'El Hormiguero' su nuevo proyecto 'La última' la serie de Disney+ que se estrena el próximo 2 de diciembre y que promete ser todo un éxito. Pareja en la ficción y en la vida real, es la primera vez que trabajan en algo tan grande juntos y se han mostrado muy emocionados.

Es la primera vez que Aitana se mete de lleno en el mundo de la interpretación: "Ella es muy buena en lo que hace", ha señalado el actor refiriendo a Aitana. Lo cierto la artista puso una condición cuando este proyecto llegó a sus manos, y es que no se llevarían el trabajo a casa: "Fue complicado", ha reconocido.

Miguel Bernardeau viene de una familia de actores, sin ir más lejos su madre es Ana Duato, una de las más míticas de nuestro país. Pablo Motos le ha preguntado a Miguel cómo se tomaron sus padres el que él también se dedicara al mundo de la interpretación: "Al principio no querían, pero es verdad que hace pocos años era más difícil esto de ser actor, ahora con las plataformas se ha creado más mercado", ha señalado.

Ana Duato le dijo a su hijo que se lo pensara bien: "Preferimos que estudies una carrera, pero no me pude resistir y me empecé a formar para ser actor", ha confesado en 'El Hormiguero'. El actor y su pareja Aitana, se han emocionado al ver una fotografía de Miguel con su madre... ¡Momentazo!