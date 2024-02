Máximo Huerta recuerda su etapa en el colegio: "Me castigaban de rodillas, de cara a la pared y con una silla en la cabeza"

Máximo Huerta y Albert Espinosa visitan El Hormiguero para hablar de la segunda temporada de El camino a casa, un programa que ha contado con Máximo Huerta como primer invitado. Risas, emociones y mucha nostalgia es lo que nos espera en esta nueva tanda de programas que se podrán ver en La Sexta.

Un viaje muy intenso para el periodista que ha recordado a su padre cuando Albert le lleva a su colegio y le da un frasco de colonia de su padre. El olor le da mil sensaciones, le remueve por dentro y se ha emocionado al recordarlo.

Máximo Huerta cuenta cómo fue volver al colegio: "No había vuelto a entrar", reconoce durante la entrevista. El periodista asegura que sacaba muy buenas notas, pero que hablaba mucho en clase por lo que su comportamiento no era muy bueno: "Me castigaban de rodillas, de cara a la pared y con una silla en la cabeza", señala.

Algo que ahora mismo es inviable, pero es que ha reconocido que hablaba mucho: "Cuando castigaban a alguien a la esquina, hablaba más para que me llevarán con él y así hablar", ha dicho entre risas. ¡Así ha recordado en el video Máximo Huerta su etapa en el colegio!