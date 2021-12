Joan Manuel Serrat se emociona en 'El Hormiguero 3.0' al explicar por qué se despide de los escenarios

Joan Manuel ha visitado el plató de ‘El Hormiguero 3.0’ para presentar una gira que será muy especial: la de su despedida de los escenarios. Un momento difícil pero necesario, como ha demostrado el propio cantante cuando se ha emocionado al recibir el aplauso del público y explicar los motivos.

"Antes de que me despida un virus, la salud o el público, me despido yo", ha afirmado Serrat. El músico, que lleva casi 60 años regalándonos canciones dulces, versos inolvidables y momentos preciosos, ha asegurado que no tenía pensada una "fecha de caducidad" pero lo que ha pasado en estos dos últimos años ha hecho que se lo plantee.

El compositor ha anunciado que su gira ‘El vicio de cantar (1965-2022)’, que contará con unos setenta conciertos repartidos por toda España y América, será la última de su carrera.