Javier Cámara desvela su talento oculto: ¡Hacer fotos a escondidas!

Javier Cámara no solo es un excelente actor, sino que la fotografía es uno de los talentos ocultos del protagonista de 'Rapa'. Pablo Motos, al finalizar su entrevista sobre la serie que venía a presentar, le ha preguntado acerca de su exposición de fotos, titulada 'El placer de mirar'. ¡Es increíble las fotos que hace solo con un móvil!

Esta exposición son fotos que el propio Javier ha ido tomando a la gente sin que se diesen cuenta, la razón de esto es muy simple: "Cuando tienes una edad haces un poquito de todo, te da poca vergüenza no hacer cosas". Parece que el estar delante de la cámara actuando, o detrás de ella tomando fotos, es algo que no tiene que dejar de lado. Las fotos que saca con el móvil... son ¡simplemente excepcionales!. Un hobbie que empezó en las grabaciones: "Me pasaban cosas tan bonitas que pensé que las iba a olvidar".

Aunque tiene que tener cuidado, nunca ha tenido ningún problema, pero si que recuerda un pequeño encontronazo con el actor John Malkovich: "Le eché la foto se giró y me miro como diciendo... ¿Qué cojones estás haciendo?". A pesar de este pequeño susto, no ha tenido ninguno más. Ahora la exposición esta abierta al público desde hace un tiempo y ya se puede visitar para disfrutar de ella. ¡Descubre todo sobre la exposición de fotos de Javier Cámara en el vídeo!

Las hormigas juegan con Javier Cámara

Trancas y Barrancas ya sabían que a Javier Cámara le gustaba mucho la fotografía y quisieron ponérselo complicado. Con una sección basada en la agudeza visual, el actor tenía que adivinar quiénes eran los famosos de las fotografías. El reto era muy simple: Dos fotos totalmente diferentes que, al juntarlas, formaba el nombre de una persona bastante conocida. Al artista no se le ha escapado ni una, incluso a acertado sin pensarlo: Karra Elejalde.