Isabel Díaz Ayuso, sobre las campañas de desprestigio por parte otros partidos: "Me han intentado hacer de todo"

¿Se está buscando información comprometida sobre Isabel Díaz Ayuso? Pablo Motos ha preguntado a la invitada sobre todas aquellas campañas de desprestigio que se lanzan contra personas del mundo de la política.

"No me intimidan porque si no estaría despistada y no puedo estar despistada ni un solo momento". La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hablado sobre las quince ocasiones en las que la han llevado al tribunales y todo ha sido archivado porque "todo es mentira".

"Las críticas las leo y las asumo pero sé que son parte de un odio que no se debe escuchar", ha sentenciado ante todas aquellos comentarios que recibe para desprestigiar su puesto en el partido político.