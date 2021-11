Gerard Piqué responde en 'El Hormiguero 3.0': ¿Sería presidente del FC Barcelona?

La faceta de empresario de Gerard Piqué ha despertado la curiosidad de Pablo Motos y después de verle "con mucho criterio empresarial" y "con ganas e inteligencia suficiente", ha querido saber si se ve cómo presidente del Fútbol Club Barcelona.

El invitado de 'El Hormiguero 3.0' ha asegurado que "hay días que sí y hay días que no", provocando los aplausos de todos en el plató. El futbolista ha contado que hay tener mucha implicación, un amor muy grande al club y, también, que "es un sacrificio y un esfuerzo brutal".

Piqué ha explicado que una persona cuando se quiere presentar tiene que hacer un aval del 15% del presupuesto del club, que rondan los mil millones: "La gente no lo valora". Pablo Motos se ha quedado "loco" con este dato y Gerard ha asegurado que esto ocurre en todos los clubes, también en el Madrid.

A partir de ahí, ha desvelado que no hay remuneración y que son muy duras las críticas personales que te pueden llegar si las cosas no van bien: "Si lo miras fríamente, no tiene ningún sentido".

"¿Si dejas de ser presidente te devuelven el dinero?", ha querido saber Motos antes de abordar otra pregunta en el programa y Gerard no ha querido terminar sin hablar sobre los pitidos que sufren los jugadores, el equipo y el presidente durante los partidos: "Lo bloqueas más y, mentalmente, lo hundes más".

¡Vuelve a verlo!