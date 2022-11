Ester Expósito habla sobre cómo el éxito le cambió la vida: “Nada vuelve a ser lo mismo”

Esta noche 'El Hormiguero' ha recibido la visita de lujo de Ester Expósito, una de las actrices con más influencia de nuestro país. La joven ha acudido para presentar "Venus", la película de terror de la que es protagonista y que se estrenará el próximo 2 de diciembre.

A sus 22 años, Ester Expósito se ha convertido en una de las actrices con más influencia de nuestro país. Su éxito casi de un día para otro gracias a su papel en la serie ‘Élite’, le ha llevado a acumular 28,6 millones de seguidores en sus rede sociales.

''Salgo mucho de fiesta, eso no lo he dejado''

Durante la entrevista, Pablo Motos ha querido saber cómo afrontó Ester Expósito ese éxito inmediato con tan solo 18 años, cuando debutó en esta conocida serie: “Nada vuelve a ser lo mismo”, ha reconocido la actriz, a pesar de que “les habían preparado para lo que se podía venir” antes de su estreno.

Sin embargo, Expósito tiene muy claro que no va a dejar de hacer cosas que hacía antes de ser famosa porque su vida haya cambiado: “Salgo mucho de fiesta, eso no lo he dejado”, ha reconocido en ‘El Hormiguero’.

Ester Expósito, una fanática de las películas de terror

La invitada de lujo ha confesado ser una apasionada de las películas de terror desde que era muy pequeña. Ha reconocido que con tan solo 6 o 7 años ya le gustaba ver escenas con sangre y suspense de por medio, a pesar de que sus padres intentaban que no lo hiciera.

“¿Hay mucha sangre?”, ha querido saber Pablo Motos acerca de la película que la actriz ha acudido a presentar. Ha sido entonces cuando ha lo ha confirmado que la sangre en las escenas de terror y el maquillaje artificial es “muy adictivo”. Además, Expósito ha revelado el truco que utilizan en los rodajes cuando están totalmente embadurnados de este falso líquido. ¡No te lo pierdas al completo en el vídeo!