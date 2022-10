¿Ha estado Pablo Motos en casa de Will Smith?: El presentador cuenta la historia en 'El Hormiguero'

Trancas y Barrancas han traído a 'El Hormiguero' un juego de lo más divertido: ¿Verdad o mentira? Las reglas son fáciles. Pablo Motos, Penélope Cruz, Luis Tosar y Juan Diego Botto tendrán que contar una historia acorde a la pregunta de las Hormigas y el resto tendrán que decir si es mentira o no.

El primero ha sido Pablo Motos. Trancas y Barrancas le han hecho la pregunta del millón: ¿Ha estado en casa de Will Smith? El presentador ha dicho que sí, y ha contado en el programa que 'El Hormiguero' lo estuvieron apunto de comprar en Estados Unidos, por eso hubo una temporada que estuvieron viajando allí: "Estuve en casa de Will hablando de esto aunque no sepa inglés", señala.

Penélope, Luis y Diego no se han creído mucho la historia y...¡Era mentira!: "Es todo verdad menos que he estado en su casa", afirma el presentador.

¿Es cierto que el deporte favorito de Penélope Cruz es bucear con tiburones? ¿Y Luis Tosar ha metido la mano en el culo de una vaca? ¡Descubre si estas historias son verdad o mentira en el vídeo de arriba!