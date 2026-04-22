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"Dentro de 30 años me pasará algo así": Simone Biles lo pasa en grande con la sección de Trancas y Barrancas

La gimnasta ha puesto a prueba su intuición ante unos vídeos catastróficos de otros 'deportistas'.

"Dentro de 30 años me pasará algo así": Simone Biles lo pasa en grande con la sección de Trancas y Barrancas

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La visita de Simone Biles a El Hormiguero ha estado marcada por la admiración y el respeto. La gimnasta ha hablado de sus logros, sus retos y su experiencia en la élite del deporte.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado que contaban con la deportista más laureada de la historia en su disciplina para poner a prueba su intuición con otros 'gimnastas' algo menos entrenados.

Simone no ha dado crédito a la gran cantidad de gente que se da unos golpes terribles tratando de hacer cosas que no saben. "En 30 años me pasará algo así", ha dicho la invitada entre risas tras ver a un hombre intentando hacer una pirueta en la piscina sufriendo un desenlace tan desastroso como desternillante. ¡Increíble!

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