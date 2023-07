Blanca Suárez confiesa sus problemas para ligar: "Soy de las que tartamudean y escupen"

Blanca Suárez y Rubén Cortada visitaron el plató de 'El Hormiguero' para presentar su película, 'El Cuarto Pasajero', que se estrenó en cines el pasado 28 de octubre. Una comedia en clave de "road movie", que dirigió Álex de la Iglesia, sobre el trayecto de cuatro desconocidos que viajan hasta Madrid.

La actriz Blanca Suárez reconoció que no se le da nada bien ligar, y para demostrarlo contó una anécdota de su adolescencia, un momento de "tierra trágame" que la pasó con un chico que le gustaba: "Estaba en secundaria y una de las veces que noté que el chico que me gustaba me miraba, me choqué con una señal", contó en 'El Hormiguero'.

Un momento que ahora sus amigos le recuerdan como una divertida anécdota: "Soy de las que tartamudean, se me cae la baba o escupo", contó la actriz haciendo referencia a cosas que la pasan cuando un chico la atrae.

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa del 24 de octubre de 2022 que Antena 3 ha vuelto a emitir este miércoles.