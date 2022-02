Antonio Banderas se convierte en invitado Platino de 'El Hormiguero 3.0'

Penélope Cruz, Antonio Banderas y Óscar Martínez forman el trío de lujo que ha visitado 'El Hormiguero 3.0'. Han presentado ‘Competencia oficial’, su último proyecto, que se estrena en salas el 25 de febrero.

Pablo Motos les ha dado la bienvenida y, cuando se han sentado, un detalle era diferente para uno de los invitados. Se trataba de la silla de Antonio Banderas al convertirse... ¡en Platino de 'El Hormiguero 3.0'! "Me está dando la noche", ha bromeado el presentador sobre el actor, al explicar que no sabía si mencionarlo porque esta vez no venía solo.

Sin embargo, Antonio Banderas ya ha llegado al plató deseando recibir la tarjeta y disfrutar de sus nuevos privilegios. "¿Pero qué vas a pedir?", le ha preguntado Pablo ante su éxito en los teatros.

