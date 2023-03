Ana Mena confiesa su "terapia" ante la adversidad: "La tarrina de helado de tamaño familiar"

La cantante Ana Mena ha visitado 'El Hormiguero' para presentar su segundo álbum, tan esperado y ansiado por parte de sus fans. 'Bellodrama' salió a la luz el pasado 24 de marzo y la gira de la malagueña dará su comienzo el próximo 15 de abril en La Coruña. El título del disco es el resultado de una combinación de palabras y también de sentimientos, como ha explicado a Pablo Motos.

Al comienzo de la entrevista, se han centrado en la parte del drama. "Cuando me encuentro mal, cuando me pasa algo, cuando estoy rallada por cualquier cosa, voy al estudio y para mí darle forma de canción es terapia", ha confesado la artista malagueña. En cambio, asegura que no se para a componer y a escribir sobre lo bien que se lo está pasando.

Pablo Motos ha querido saber si afronta la adversidad con pizza, manta y llorando o sacando su mejor outfit. Ana ha sido muy sincera al asegurar que el primer momento del 'bellodrama' ocurre en el supermercado: "¿Has visto las tarrinas de helado? Pues las de tamaño familiar con una peli". Además, ha contado sus sabores preferidos.

La noche ha dado para mucho más y la artista ha hablado de varias de sus nuevas canciones, como la que cuenta la historia de su desamor con un chico italiano. Pablo Motos también ha recordado que la cantante, en su pasada visita, le contó que había mandado a un chico una caja de verduras. "Le encantó", ha revelado la invitada.