El zasca de Santiago Segura a Marta Díaz: “Si no llegas a saber el tiempo de Mar habríamos estado aquí hasta las tantas”

Marta Díaz ha vivido un complicado duelo frente a Mar Flores en el que la angustia y la tensión han sido sus peores enemigos. La concursante ha tardado 5:56 minutos en completar el desafío.

“A mí el saber el tiempo de Mar me ha fastidiado porque he ido más rápido”, se ha justificado Marta Díaz ante su duelo con la modelo. Unas palabras que dan pie a Santiago Segura ha ironizar con ella, “si no llegas a saber el tiempo de Mar estamos aquí hasta las tantas”, ha dicho el jurado.

Para Santiago Segura, el espectáculo de Marta Díaz ha sido un número cómico, “parecías un poco Pepe Viyuela”, le ha dicho el miembro del jurado de El Desafío.